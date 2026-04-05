5日のボートレース住之江12Rで3艇のフライング事故が発生した。山田哲也（43＝東京）、砂長知輝（26＝埼玉）、桐生順平（39＝埼玉）が痛恨の勇み足でV戦線離脱となった。このフライングにより桐生は6月28日の鳴門グラチャン後に30日間のF休みに入るため、7月28日からのSGびわこオーシャンカップが選出除外となる。