◇プロ野球セ・リーグ巨人3-2DeNA(5日、東京ドーム)DeNAが巨人に逆転負けを喫し、開幕から3カード連続負け越し。試合後、2番手で登板した伊勢大夢投手が思いを語りました。試合は1点リードで迎えた7回。ここまで無失点に抑えてきた先発・石田裕太郎投手ですが、2本のヒットで2アウト1、3塁となったところで降板。火消しとして登板した伊勢投手でしたが、代打の大城卓三選手に3球目をとらえられ3ランホームランを被弾。逆転を許し