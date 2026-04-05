4月1日、ニューヨークのJapan Societyで、TVアニメ『あかね噺』（テレビ朝日系）第1話のワールドプレミアが開催され、桑田佳祐によるオープニング主題歌「人誑し / ひとたらし」が世界初解禁となった。『あかね噺』は、落語界の最高位“真打（しんうち）”を目指す女子高生の桜咲朱音（のちの阿良川あかね）の成長を描く物語だ。2022年に週刊少年ジャンプ（集英社）で連載がスタートし、コミック