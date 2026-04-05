（台北中央社）民主化運動家、林義雄氏の一家殺害事件の現場だった台湾基督長老教会義光教会（台北市）が文化部（文化省）から「移行期正義の意義ある場所」として指定され、5日、新たに設置された案内板の除幕式が行われた。出席した頼清徳（らいせいとく）総統は、歴史的現場の保存にとどまらず、国家が過去と向き合い、痛みを記憶し、民主主義を深化させる重要な節目だと強調した。同事件は戒厳令下の1980年2月28日に台北市内で