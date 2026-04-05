高校生の青春の祭典「第46回全国高等学校クイズ選手権」開催！パーソナリティーには、3年連続となる6人組グループ・SixTONESが決定。さらに、2年連続でチョコレートプラネットと佐藤栞里も加わり、クイズにかける熱い高校生の夏を応援する。■エントリー受付を開始！「第46回全国高等学校クイズ選手権」は、1983年から始まった44年の歴史を持つ高校生の熱き戦い“クイズの甲子園”。今年の高校生クイズのテーマは『「昭和」「平成