【その他の画像・動画等を元記事で観る】 高校生のクイズの祭典、日本テレビ『第46回全国高等学校クイズ選手権』が開催されることが発表され、パーソナリティーに、3年連続となるSixTONES、さらに2年連続でチョコレートプラネットと佐藤栞里が決定したことが発表された。 ■全国を旅し、答えていくことで「昭和・平成・令和」3世代にわたる日本を変えた名場面を振り返る！ また、パーソナリティー