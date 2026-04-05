【香港共同】複数の香港メディアは5日、中国遼寧省瀋陽市で4日、通行人が次々と襲われる無差別殺傷事件が発生したもようだとインターネット上の情報を基に伝えた。中国当局は事件を公表しておらず、死傷者数は不明。