世界で最も有名なロックバンド、ビートルズの１９６６年の来日公演で撮影された写真１０２枚分のネガフィルムが、会場となった日本武道館（東京都千代田区）で見つかった。ほぼ全て未公開とみられ、昭和史を映した貴重な資料と言える。読売新聞６日朝刊紙面で写真の一部を掲載するとともに、鑑定の結果判明した新たな事実も詳報する。ビートルズは６６年６月２９日未明に来日。読売新聞社などの主催で翌３０日、７月１、２日に