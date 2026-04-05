ＴＯＢＥ所属のアイドルグループ「ＣＬＡＳＳＳＥＶＥＮ」の大東立樹、郄野秀侑、高田憐、近藤大海、横田大雅、星慧音、中澤漣が５日、京セラドーム大阪で開催中の「ＫＡＮＳＡＩＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ２０２６ＳＰＲＩＮＧ＆ＳＵＭＭＥＲ」に出演した。初めての関コレについて中澤は「こんなに大きい舞台に立たせていただくのは光栄だった」とし、横田は「最高でした！」と感無量といった様子だった。グループ