プロゴルファーの臼井麗香と臼井蘭世が５日、京セラドーム大阪で開催中の「ＫＡＮＳＡＩＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ２０２６ＳＰＲＩＮＧ＆ＳＵＭＭＥＲ」に出演した。２人は、同イベントの「ＭＡＲＵＫＡＴＳＵｐｒｅｓｅｎｔｓＦＡＳＨＩＯＮＬＥＡＤＥＲＳ」ステージに登場した。姉妹でランウェイを歩くのは初めてという麗華は「私がお姉ちゃんなので、妹が大丈夫かなっていう心配が最初から最後まで気になった。１