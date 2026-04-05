ドラマ化で話題の『ワタシってサバサバしてるから』、『推しが上司になりまして』など女性向け電子コミックを手掛けたDPNブックスより、青年向け冒険ファンタジーレーベル「コミック エナブレイズ」が立ち上げられた。「コミックエナブレイズ」は、心動かされる冒険ファンタジー作品を集めた、青年向けレーベル。レーベル創刊にあたり、『使い魔を探していたら伝説の英雄だとバレた件』(著者：星井博文・渡辺暢)が、2026年3月26