新生活や新年度のスタートに合わせて、“お弁当づくり”を始めた人も多いのでは？ 今回はそんな人におすすめの、デザイン性と使いやすさを兼ね備えた【3COINS（スリーコインズ）】の「新作ランチボックス」をご紹介します。 ご飯とおかずを分けたい派におすすめ シンプルでスタイリッシュなデザインの「ホーロー風ランチボックス2段：720ml」\550（税込）。ご飯とおかず、温めたいものと冷たいま