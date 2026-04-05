◆ファーム・リーグ巨人１―１１ソフトバンク（５日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人のドラフト５位・小浜佑斗内野手（２４）＝沖縄電力＝が６回、今季２号となる左越えソロ本塁打を放った。狙っていた通りの結果だった。「自分のスイングを心がけて、というのがいい結果につながった」。第１、第２打席は凡退。「前の打席は合わせにいくようなスイングだった。とにかく真っすぐに絞って打席に立ちました」。振り抜いた