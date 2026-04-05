お笑いタレントのおばたのお兄さん（37）が5日、自身のインスタグラムを更新。群馬県で行われた「小幡さくら祭り」に参加したことを報告し、武将に扮した姿を披露した。「群馬県の甘楽町は、その昔『小幡領』という地域だったそうな。しかも納めていたのは、今大河で小栗旬さんが演じている織田信長の、あの織田家！これは運命！！」と書き始めた、おばた。「【小幡さくら祭り】という祭のゲストで行かせて頂きました！」と