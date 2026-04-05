6人組グループ・SixTONES（ジェシー、京本大我、松村北斗、高地優吾※高＝はしごだか、森本慎太郎、田中樹）が、日本テレビ系『第46回全国高等学校クイズ選手権』のパーソナリティーを3年連続で務めることが5日、発表された。SixTONESが、2年連続でチョコレートプラネットと佐藤栞里も加わり、クイズにかける高校生を応援する。【番組カット】2年連続参戦！佐藤栞里＆チョコレートプラネット『第46回全国高等学校クイズ選手権