6人組グループ・SixTONESが、『第46回全国高等学校クイズ選手権』のパーソナリティーに決定しました。『全国高等学校クイズ選手権』は、1983年から始まった“クイズの甲子園”。今回、SixTONESに加えて、2年連続でチョコレートプラネットと佐藤栞里さん（35）も参加。今年の夏、クイズにかける高校生を全力で応援します。松村北斗「一緒に汗や涙を流す姿はすごく素敵で、羨ましく見えます」3年連続でパーソナリティーに就任したSix