歌手の松山千春（７０）が５日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭＮＡＣＫ５「松山千春ＯＮＴＨＥＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。最も好きな役者の名前を明かす一幕があった。この日、往年の名作ドラマ「金曜日の妻たちへ」の話題になると「『金妻』な。見たことないんだよな。俺はコンサートをやってるおかげで世間で盛り上がってるドラマを見たことがないことが多いんだよ」と振り返った松山。「金妻