JRAは、2026年第2回東京競馬および第3回京都競馬の一部開催日において、競馬場間の発走間隔確保の観点から、発走時刻を変更すると発表した。発走間隔を確保対象となるのは、5月2日（第2回東京競馬第3日）、5月9日（第2回東京競馬第5日）、5月23日（第3回京都競馬第9日）の計3日間。当該日は第2レースから第10レースまでの発走時刻を5分繰り下げる。第1レース（10時05分）、第11レース（15時45分）、第12レース（16時30分）の