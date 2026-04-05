NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜午後8時）は、大河ドラマ第65作目で、天下統一を果たした豊臣秀吉の弟、豊臣秀長にスポットを当て、兄弟の絆と共にその生涯を届ける物語。主人公の秀長役を仲野太賀、秀吉役を池松壮亮が務める。第14回「絶体絶命！」浅井長政（中島歩）が朝倉方に寝返ったと知った信長（小栗旬）は激高。しかし藤吉郎（池松壮亮）の機転で冷静さを取り戻し、退却を決意する。藤吉郎はわずかな手勢で、信長が京に