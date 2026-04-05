世論調査では女性天皇に賛成する意見が多数を占めるとされています。その結果をもとに「愛子さまを天皇に」という声も聞かれるようになりました。しかし、それは本当に日本国憲法がいう「国民の総意」と言えるのでしょうか。女性天皇を巡る是非には、皇室の長い歴史や伝統の問題も関わっています。本記事では『皇室論 なぜ天皇は男系でなければならないのか』（竹内久美子・著／方丈社）より一部を抜粋・編集し、女性天皇を巡る世