4月4日には中国全国の鉄道旅客数が延べ2212万3000人に達し、清明節連休（2026年は4月4〜6日）期間中の1日当たり旅客数として過去最多を記録しました。4月5日の旅客数は延べ1470万人と見込まれており、列車768本を増発する計画です。今年の清明節連休は一部の学校の春休みと重なっており、帰省、墓参り、春の行楽、観光、研修旅行などの需要が旺盛です。4月3日から7日までの中国全国での鉄道旅客数は、延べ9050万人と見込まれていま