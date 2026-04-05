洗濯機を購入する際にユーザーが重視するポイントの1つは「故障せず長く使えるか」という耐久性でしょう。修理の負担や買い替えサイクルを考えると、やはり「タフさ」は大切です。今回はAll About編集部が2026年2月20日に実施したアンケートから、「壊れにくいと思う洗濯機メーカー」の結果を紹介。家電の最新トレンドに詳しい専門家のコヤマタカヒロさんに、それぞれのメーカーの耐久性の特徴を解説していただきます。【7位までの