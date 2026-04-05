バイドゥは、同社のキーボードアプリ「Simeji」ユーザーへのアンケート調査をもとにランキング化した「Simejiランキング」で「Z世代が選ぶ！！『次にくるSNS・コミュニティアプリTOP10』」を発表した。調査の集計期間は2026年1月27日〜2月6日。有効回答数は、15〜28歳の男女1643人。5位に「Lemon8」、4位に「Threads」がランクイントップ10入りは、10位「Mastodon（マストドン）」、9位「Bluesky（ブルースカイ）」、8位「mixi2」