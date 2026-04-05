イラン情勢について演説するトランプ米大統領＝1日、ワシントンのホワイトハウス（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は5日、交流サイト（SNS）で、イラン情勢を巡り、6日午後1時（日本時間7日午前2時）にホワイトハウスで記者会見すると発表した。かつてない規模で発電所と橋梁への攻撃を7日に実施するとイランに警告し「ホルムズ海峡を開けろ。ろくでなしどもめ」と口汚く威嚇した。トランプ氏は5日、イラ