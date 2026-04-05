５回無失点の好投で勝利に貢献した横浜創学館・上村＝サーティーフォー保土ケ谷球場高校野球の春季神奈川県大会（県高野連主催、神奈川新聞社など後援）は５日、１６球場で１、２回戦２８試合が行われた。横浜創学館は初回７得点と打線が爆発し、８−０で向上に七回コールド勝ちした。平塚学園は湘南に５−４でサヨナラ勝ちし、鎌倉学園も延長十一回タイブレークの末、相模原弥栄に３−２でサヨナラ勝利を収めた。このほか、