歌手の小林幸子が５日、京セラドーム大阪で開催された「ＫＡＮＳＡＩＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ２０２６ＳＰＲＩＮＧ＆ＳＵＭＭＥＲ」に出演した。小林は桜をイメージした豪華な衣装でフィナーレに出演し楽曲「千本桜」を熱唱した。同イベントは今年３０周年を迎えた。初参加の小林は「関コレに参加させてもらって、とってもワクワクしています」と心情を明かした。昨日できあがってきたばかりの衣装について小林は「今、