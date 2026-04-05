大分県別府市の春の恒例イベント「別府八湯温泉まつり」は5日が最終日でした。パレードなどが行われ、湯の街は盛り上がりを見せていました。 豊かな温泉の恵みに感謝する別府八湯温泉まつりは今月1日から始まりました。最終日は、駅前通りを会場としてパレードなどが行われました。 音楽の演奏や踊りが披露されたほか、神輿も練り歩き、沿道には多くの人が見物に訪れていました。 この後行われたのが「湯ぶっかけま