5日午前、大分市で住宅などあわせて4棟が焼ける火事がありました。煙を吸った近隣住民2人が搬送されましたが、いずれも命に別条はないということです。 火事が起きたのは大分市家島の住宅です。警察と消防によりますと、5日午前10時ごろ、近くの会社にいた人から、「空き家が燃えている」と119番通報がありました。 大分市家島の火事現場 ◆TOS梅田雄一郎記者「火災の発生から40分以上が経ちましたが、今もなお