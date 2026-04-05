大分地方気象台は5日、サクラの満開を発表しました。こうした中、天気にも恵まれ、大分市の花見の名所は多くの人でにぎわっていました。 大分地方気象台は、敷地内の標本木のサクラで、8割以上の花が咲いていたとして、5日午前に満開を発表しました。 平年より1日遅く、去年と比べても1日遅い満開です。 絶好のお花見日和の日曜日となった5日、大分市の大分城址公園でもサクラが見ごろを迎えていて、多くの花見客でにぎわってい