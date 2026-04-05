[4.5 ブンデスリーガ第28節](シュタディオン・アン・デア・アルテン・フュステライ)※22:30開始<出場メンバー>[ウニオン・ベルリン]先発GK 1 フレデリク・レノウDF 4 ディオゴ・レイテDF 5 ダニーリョ・ドゥーヒDF 14 レオポルト・ケルフェルトMF 8 ラニ・ケディラMF 11 チョン・ウヨンMF 13 アンドラーシュ・シェーファーMF 19 ヤニク・ハベラーMF 23 アンドレイ・イリッチMF 39 デリック・ケーンFW 7 オリバー・バーク控え