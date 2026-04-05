お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃん、金ちゃんが３月２９日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」を更新した。この日は、ふかわりょうがゲスト出演。ＭＣ、文筆業など多岐に渡って活躍するふかわの半生に迫った。ふかわは、慶應義塾大学在学中の１９９４年にデビュー。センスあふれるピン芸で脚光を浴び、現役大学生でありながら売れっ子芸人という前代未聞のブレークを果たした。１９９