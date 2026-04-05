「阪神牝馬Ｓ・Ｇ２」（１１日、阪神）１着馬にヴィクトリアＭ（５月１７日・東京、芝１６００メートル）への優先出走権が与えられる前哨戦。ヴィクトリアＭ連覇に向けて、アスコリピチェーノが始動する。昨年のマイルＣＳ７着以来だが、中間は豊富な乗り込み量を消化。１週前追い切りは、美浦Ｗの併せ馬で６Ｆ８２秒３−１１秒７を記録し、併入を果たした。その後は早めに栗東トレセンに移動して準備を整えてきた。Ｇ１・２