「ニュージーランドＴ・Ｇ２」（１１日、中山）３着までにＮＨＫマイルＣ（５月１０日・東京、芝１６００メートル）への優先出走権が与えられるトライアル。実力伯仲で激戦ムードだが、デイリー杯クイーンＣ３着から重賞獲りに挑むヒズマスターピースを中心視する。１週前追い切りは美浦Ｗの３頭併せで６Ｆ８５秒５−１１秒７をマーク。馬なりで併入に持ち込み、仕上がりは良好だ。阪神ＪＦでも軽快に逃げたようにスピードは