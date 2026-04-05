「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）ＪＲＡは５日、牡馬クラシック第１弾の登録馬を発表した。朝日杯ＦＳを制したカヴァレリッツォ、ホープフルＳの覇者ロブチェンと２頭のＧ１ホースをはじめ、弥生賞ディープ記念勝ちのバステール、共同通信杯を快勝したリアライズシリウス、きさらぎ賞Ｖのゾロアストロ、さらに京成杯で鋭い末脚を見せたグリーンエナジーと世代トップクラスがそろって激戦は必至。さらにアドマイヤクワッズ、