「桜花賞・Ｇ１」（１２日、阪神）前哨戦のチューリップ賞、フィリーズＲの勝ち馬が不在。ならば、２歳女王スターアニスが堂々と主役を務める。初のマイル戦だった阪神ＪＦは、中団から残り１Ｆ過ぎで先頭に立つとそのまま押し切る完勝劇。直行ローテを選択し、ここが今季初戦となるが、１週前追い切りでまたがった主戦の松山は「いいフットワークで体全体を使って動けていた。動きはさすがＧ１馬」と好感触。１冠奪取へ視界良