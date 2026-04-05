ボートレース住之江のG1「太閤賞競走開設70周年記念」は3日目を終えた。特訓、試運転から気配のいい石野貴之（43＝大阪）だが、なかなか結果に結びつかない。イン戦だった3日目6Rも後輩の石本に捲り差しを許して2着惜敗。それでも「足はめちゃくちゃいいですよ。伸びなんかはペラをどう叩いてもいい。自分の問題です」とサバサバした様子で語った。4日目2走（2、7R）は勝負駆け。パワーをフルに生かし切れば結果もついてくる