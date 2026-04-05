アイドルグループ「超ときめき宣伝部」の菅田愛貴（２１）が５日、大阪市の京セラドーム大阪で行われた「ＫＡＮＳＡＩＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ２０２６Ｓ／Ｓ」に出演した。抜群のビジュで「令和イチかわいいアイドル」の異名を持つ。ランウェイではアイドル時とは雰囲気を変えて、おでこ出しのノーブルなメークで、美しい模様の入ったダーク系のパンツ＆サンダル姿でポーズを決めた。