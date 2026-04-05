グラビアアイドルで女優の本郷柚巴(23)が、3月30日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号で表紙＆巻頭に登場した。 【写真】まさに“ザ・ゆるふわ恵体”ぴったりロンTがはち切れそう！ 自身のSNSでは「週刊プレイボーイさんで表紙を飾らせていただきます」と直球でアピールした。はち切れそうなストライプの衣装姿や、ビーチで肩ひもなしの衣装をグイッと上げるようなショットを掲載。「ショ}