和気町長に再選／太田啓補さん（67） 任期満了に伴う岡山県和気町長選挙は、5日、投開票が行われ、現職の太田啓補さん（67）が2回目の当選を果たしました。 【開票結果】 当選太田啓補無・現3611票我澤隆司無・新2829票 投票率は、60.60％で前回を2.91ポイント下回りました。