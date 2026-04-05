谷晃生が圧巻セーブでPK戦勝利を呼び込んだ驚異的なPKストップ率だ。FC町田ゼルビアは4月5日、J1百年構想リーグ第9節でFC東京と対戦した。90分を0-0で終えた後、PK戦を4−2で制して勝ち点2を上積み。このPK戦で町田のGK谷晃生は、DFアレクサンダー・ショルツとMF高宇洋のPKをストップして、PK戦4人目で試合に決着をつけた。今シーズン、第2節の水戸ホーリーホック戦（2−2）を皮切りに、3節の東京ヴェルディ戦（2−2）、5節延