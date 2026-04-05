女優の優香（45）が5日スタートのテレビ東京「優香のサンデークッキング」（日曜前10・30）に出演し、料理についての本音を明かした。「料理はあんまり得意じゃないです」という優香が、すぐに真似したくなるアイデア料理を学ぶ新番組。自身の料理の腕前について「いろんなの作れるよ、とか冷蔵庫の余り物で工夫して作れるよっていうのはできません」と率直に明かし、“天の声”担当の「ザ・たっち」たくやから「確かにイメー