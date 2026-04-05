爆撃機が「空対空ミサイル」を大量搭載!? 激変する空中戦の常識ステルス爆撃機という存在は、本来、敵の防空網を突破して地上目標を破壊するために構想されたものです。しかし、現代の空戦はネットワーク化されたセンサーと長射程ミサイルの発達によって大きく変貌しつつあり、航空機の役割そのものが再定義されつつあるようです。【日本で見せました】アメリカ海軍の長射程空対空ミサイルです（写真）アメリカ空軍が開発を進