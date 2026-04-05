数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！隙間時間の気分転換に最適です。パズルを解くような感覚で、記号を当てはめてみてください。ひらめき力が試される一問です！問題：□に入る記号は？次の式の計算結果を考えてみましょう。36 □ 6 □ 3 □ 8 = 10 ヒント：まずは左側の「36 □ 6」を計算してみましょう。ある記号を入れると、その後の数字がぐっと扱いやすくなりますよ！答えを見る