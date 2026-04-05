男性が倒れていた豊川市民病院のロータリー付近＝3日、愛知県豊川市八幡町愛知県豊川市の病院敷地で倒れていたイラン国籍の男性が死亡した事件で、男性が連れ去られたとみられる東名高速道路の新城パーキングエリア（PA）で車2台が男性の車を囲むように止まっていたことが5日、捜査関係者への取材で分かった。豊川署捜査本部は男性がうち1台に乗せられ病院に運ばれたとみて、関与した人物の行方を追っている。捜査本部などによ