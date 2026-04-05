「ファーム・交流戦、阪神−楽天」（５日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎）元ＡＫＢでタレント・福留光帆（２２）が始球式を務めた。「尼崎市市制１１０周年記念シリーズ」として開催された一戦で、尼崎市制１１０周年ＰＲ大使を務める福留がマウンドへ。山なりの投球は三塁方向へそれたが「自分としてはいい球が投げれた」と笑った。ＳＮＳでも「めちゃくちゃ可愛いやんけ」、「胸熱すぎ…」、「みったんありがとう」な