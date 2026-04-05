女子プロレス「スターダム」のワンダー王座を保持する?悪の女寝業師?小波（２９）が、羽南（２１）を地獄に落とす。Ｖ４戦（２６日、横浜アリーナ）では今春のシンデレラ・トーナメントで２度目の優勝を果たした羽南を迎え撃つ。５日のアクトシティ浜松大会ではワールド王座次期挑戦者の玖麗さやか、ゴッデス王座次期挑戦者のＡＺＭ＆天咲光由、水森由菜、向後桃と組み、極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」の小波＆ワール