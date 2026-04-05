【モデルプレス＝2026/04/05】女子プロゴルファーの臼井麗香・臼井蘭世姉妹が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演。ステージ後に報道陣の取材に応じた。【写真】美女プロゴルファー、姉妹でランウェイ◆臼井麗香＆臼井蘭世、色違いノースリワンピで姉妹ランウェイ姉の麗香はシックな黒、妹の蘭世は透明感溢れる白のノースリーブニットワンピース姿