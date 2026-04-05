インゼルサラブレッドクラブは４月５日、会員向けの「インゼルオーナーズパーティー」を京都市内で開催した。武豊騎手などジョッキー、関係者含め約５００人が参加し、大盛況に終わった。武豊騎手はパーティー前日の４日の阪神７Ｒを、クラブ所属馬のアークドール（牡５歳、栗東・松永幹夫厩舎、父ゴールデンホーン）で勝利。「何度も乗せてもらっていて、僕では勝ったことがなかったので。松永（幹夫）先生ありがとうございま