定番のスエットコーデを、もう少ししゃれ見えさせたい。そんなときは、インナーを白Tからシアーに変えてみるのが正解♡ そこで今回は、抜け感も女っぽさも欲張れる「簡単レイヤードテク」をお届けします。いつものカジュアルがグッと垢抜けるシアーインナーの取り入れ方を、ぜひチェックして。スエットのインナー白Tからシアーにしてみない？スエットの下に白T。これは定番中の定番。その白Tをシアートップスにしてみると……