第８６回桜花賞・Ｇ１は４月１２日、阪神競馬場の芝１６００メートルで行われる。昨年の阪神ジュベナイルフィリーズを勝って２歳女王に輝いたスターアニス（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）がここから始動する。今回は前哨戦を使わず直行の形だが、２１年のソダシ、２３年のリバティアイランドが、阪神ジュベナイルフィリーズ勝利から直行し優勝。２４年アスコリピチェーノ、２５年アルマヴェローチェも同レース勝